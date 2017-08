Giornata nazionale dell’albero 2011

Tra ieri e oggi saranno piantati in tutta Italia oltre 15mila alberi in occasione della seconda edizione della 'Giornata nazionale dell'albero', indetta dal ministero dell'Ambiente per sensibilizzare l'opinione pubblica sul ruolo del patrimonio boschivo nella tutela della biodiversità, nel contrasto ai cambiamenti climatici e al dissesto idrogeologico. Le alluvioni delle ultime settimane che hanno colpito l'Italia hanno mostrato ancora una volta come la mancanza di cura per il territorio, il disboscamento e i numerosi incendi aggravino gli effetti di eventi meteorologici estremi. La dedica a Sandro Usai e agli 'angeli del fango' Siccome nei recenti eventi che hanno colpito la Liguria e la Toscana un volontario, Sandro Usai, ha perso la vita per prestare soccorso ad alcuni cittadini di Monterosso in pericolo a causa dell'alluvione, i ministeri dell'Ambiente, dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca hanno deciso di dedicare la Giornata dell'Albero alla giovane vittima insignita della Medaglia d'oro al Valor Civile, che il Capo dello Stato consegnerà direttamente ai familiari nel corso della cerimonia al Quirinale, intitolata anche agli 'angeli del fango'. 1.600 enti, tra scuole e comuni, e 15mila nuovi alberi Quest'anno l'adesione da parte di scuole e comuni e' stata massiccia: oltre 1.600 gli istituti scolastici e i comuni che hanno deciso di partecipare mettendo a dimora nei propri spazi verdi gli alberelli forniti dal ministero dell'Ambiente con la collaborazione del Corpo Forestale dello Stato. Grazie a questa iniziativa fra domenica e lunedì saranno piantati in tutta Italia oltre 15mila alberi e saranno organizzati eventi, iniziative e manifestazioni in piazza. In collaborazione con l'Associazione Patriarchi d'Italia, nelle città di Torino, Ferrara, Campobasso, Reggio Calabria e Roma, saranno messe a dimora alcune specie di alberi da frutta ormai rarissime, per ricordarne l'importanza e tentare di evitarne l'estinzione. Il 'Bosco del respiro' in 25 città italiane In particolare, il ministero dell'Ambiente, in collaborazione con l'associazione Green City Italia, con l'Associazione Italiana Direttori e Tecnici Pubblici Giardini e con i Comuni aderenti organizza in 25 città italiane l'iniziativa denominata 'Bosco del respiro'. Si tratta di un'installazione artistica creata con 21 alberi autoctoni rispettosi della biodiversità dei singoli luoghi, alti 5/6 metri che comporranno un piccolo bosco posizionato nelle piazze più belle delle città aderenti (fra cui Roma, Milano, Bari, Torino, Firenze, Bologna, Palermo, Padova, Venezia, Cagliari, L'Aquila e Lampedusa, Ancona), a simboleggiare l'unione fra l'ambiente, la cultura e la storia. Ogni installazione rimarrà alcuni giorni nelle piazze e al termine gli alberi saranno donati alle scuole della città ospitante che li pianteranno nei propri giardini. A Roma il 'Bosco del respiro' è in Piazza del Popolo, inaugurato alla presenza del ministro Clini, del sindaco Alemanno e dell'assessore all'Ambiente del Comune di Roma Marco Visconti.