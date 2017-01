Shoah, un progetto per custodire la memoria di Nedo Fiano

Bisogna fare di tutto per non dimenticarsi di ricordare Auschwitz. Sembra un gioco di parole, ma è invece esattamente il senso dell’iniziativa lanciata proprio in occasione del giorno della memoria degli orrori dell’Olocausto dall’associazione Figli della Shoah e dalla Fondazione Cdec (Centro di documentazione ebraica contemporanea): mantenere viva l’esperienza di Nedo Fiano, uno degli ultimi sopravvissuti di Auschwitz ancora in vita. Un uomo che, dopo aver dedicato la vita al ricordo e al racconto della Shoah, da qualche tempo ha iniziato lui stesso a dimenticare: colpa della sua memoria che, complice l’età, non funziona più come una volta. E allora, in soccorso suo e di chi vuole ancora imparare qualcosa da Nedo, è giunto il progetto A5405.