I giovani italiani risparmiano, ma faticano con le basi dell’economia

Chi sono, cosa fanno e come ragionano i giovani italiani? Sono legati in tutto e per tutto ai genitori oppure cercano di costruirsi piano piano una propria indipendenza, anche economica? Da questo punto di vista, sono più intraprendenti dei loro coetanei statunitensi e cinesi? Alcune risposte arrivano dall’Ocse, che ha da poco pubblicato la nuova edizione del suo rapporto sull’educazione finanziaria degli studenti. Il report è il risultato delle interviste a circa 48mila quindicenni provenienti da quindici diversi Paesi.

I giovani italiani hanno confidenza con il denaro

I risparmi finiscono sotto il materasso

L’abc dell’economia e della finanza

L’educazione finanziaria in Italia

Il cammino della legge sull’educazione finanziaria