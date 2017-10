Giustizia sociale, quali sono i Paesi che crescono senza dimenticare le persone

Far aumentare il pil di una nazione non significa necessariamente tralasciare i diritti della società. Vale la pena di ribadirlo a chiare lettere proprio oggi, in occasione della Giornata mondiale della giustizia sociale (World day of social justice) indetta dall’Onu. Ma quali sono gli Stati che crescono economicamente mettendo al centro delle loro politiche la giustizia sociale, i diritti e gli standard di vita delle persone? Ci dà una risposta l'edizione 2017 del report “Sviluppo e crescita inclusiva 2017” del World Economic Forum.

La top 10 tra le economie avanzate

Norvegia Lussemburgo Svizzera Islanda Danimarca Svezia Paesi Bassi Australia Nuova Zelanda Austria

In termini di giustizia sociale, la Norvegia fa scuola

La top 10 tra i paesi emergenti

Lituania Azerbaigian Ungheria Polonia Romania Uruguay Lettonia Panama Costa Rica Cile

L’Italia non se la passa bene

Diseguaglianze, c’è ancora molta strada da fare