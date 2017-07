Un team internazionale di ricercatori, guidato dalla Newcastle University, ha esaminato 343 studi già pubblicati scoprendo che la qualità dei cibi provenienti da agricoltura biologica è mediamente più alta rispetto a quella dei cibi coltivati in modo tradizionale.

Secondo Charles Benbrook, uno degli autori dello studio e professore di, “l’analisi ha identificato tre vantaggi significativi negli alimenti organici: molti, circa il 50 per cento in meno di cadmio - un metallo pesante tossico - e livelli dal 20 al 40 per cento più elevati di. In termini di frequenza dei residui di pesticidi, questi sono circa 4 - 5 volte più comuni negli alimenti convenzionali”.