Gli “Scienziati spaventati” del fotografo australiano

Numeri, dati, grafici, statistiche. Quando si domanda agli scienziati cosa ne pensino del cambiamento climatico in atto, il discorso non può prescindere (giustamente) da ricerche magari durate anni e diagrammi che illustrano percentuali. Un fotografo australiano, Nick Bowers, con i suoi ritratti in bianco e nero ad alcuni esperti del settore, ha voluto cogliere invece dei freddi dati, l'impatto emotivo e le preoccupazioni di questi uomini e donne dediti alla scienza in tema di clima. Lo scopo del progetto di Bowers, che si intitola Scared Scientists, ossia "Scienziati spaventati", è quello di trasmettere l'umanità e vulnerabilità degli studiosi attraverso il proprio lavoro.

"Il mio lavoro sugli impatti potenziali del cambiamento climatico su specie ed ecosistemi ha reso chiaro come la specie umana sia attualmente minacciata..." Lesley Hughes, Macquarie University (Foto: Nick Bowers)