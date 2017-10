Google premia la tecnologia per la sostenibilità

Il gigante di Mountain View ha lanciato pochissimi giorni fa i Global Impact Awards, ovvero premi per le organizzazioni no profit che utilizzano approcci tecnologici e innovativi per affrontare alcune delle sfide umane più difficili; la prima tornata ha dato 23 milioni di dollari a sette organizzazioni. Il WWF ha ricevuto una donazione di 5 milioni di dollari per debellare il mercato nero delle specie protette: il commercio illegale di specie selvatiche, il cui valore stimato 7-10 miliardi di dollari all'anno, devasta specie minacciate di estinzione, danneggia gli ecosistemi e minaccia i mezzi di sussistenza locali e la sicurezza degli ecosistemi. Il WWF userà il suo premio per proteggere la fauna selvatica in via di estinzione, come elefanti, rinoceronti e tigri attraverso sopralluoghi aerei per monitorare bracconieri e per implementare sensori specializzati di etichettatura delle specie. Nel comunicato stampa l'organizzazione ha sottolineato che "il premio permetterà di testare tecnologie avanzate, ma facilmente replicabili, nei paesaggi africani e asiatici".