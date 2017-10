Good Country Index, la classifica dei migliori paesi al mondo

È la Svezia la “goodest” - termine che non esiste in inglese, ma che sta a significare più o meno “migliore” - nazione tra le 163 prese in considerazione dal Good Country Index. L'indice analizza quali siano gli impatti delle varie nazioni sul pianeta e come questi contribuiscano, in maniera più o meno spiccata, al “bene comune dell'umanità”.

I migliori e i peggiori nel Good Country Index