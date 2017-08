Nato dalla collaborazione tra il Met Office Hadley Centre (l'ufficio metereologico del Regno Unito), Google Earth e alcuni scienziati britannici, il "4 Degrees Celsius" mira a mostrare gli effetti dell'innalzamento delle temperature sul pianeta in maniera facile ed intuitiva.Un modo nuovo di fare divulgazione scientifica: ogni mappa è accompagnata da una video-intervista e da immagini interattive. Ogni tema è supportato dagli ultimi dati forniti dagli scienziati dell'IPCC, Comitato Intergovernativo per i Cambiamenti Climatici.Ancora una volta, il Regno Unito mostra la propria visione lungimirante e la volontà di attenuare gli effetti antropici sul clima: "Se le emissioni di gas serra continueranno ad aumentare - ha dichiarato Vicky Pope, responsabile dell'ufficio per il cambiamento climatico del Met Office - le temperature medie globali potrebbero crescere di 4° C entro la fine del secolo, probabilmente già entro il 2060. Questo nuovo strumento mostra alcuni dei potenziali impatti che si avrebbero con questo tipo di innalzalmento, utilizzando gli ultimi dati scientifici a dispozione per determinare quale potrebbe essere il possibile futuro del pianeta".Dalla desertificazione nel Sahel, all'aumento del livello dei mari nei Paesi Bassi; dagli effetti dello scioglimento del permafrost siberiano, all'aumento dei cicloni tropicali nelle zone costiere e densamente popolate. Dalla diminuzione della disponibilità d'acqua potabile nell'area del Meditarraneo, all'aumento degli incendi in Australia."Ecco un ottimo esempio dei benefici che l'utilizzo della tecnologia può portare alla comprensione del potenziale impatto che l'uomo può avere sui cambiamenti climatici", ha dichiarato Ed Parsons di Google.