Google emette la stessa CO2 dell’Onu

Le emissioni di gas serra provocate da Google sono pari a 1,5 milioni di tonnellate ogni anno. Una cifra equivalente a quelle prodotte dalle Nazioni Unite per organizzare tutte le conferenze e attività nel corso di un anno. O leggermente superiori a quelle del Laos, uno stato del Sud-est asiatico che ha una popolazione di circa 6 milioni e 200 mila abitanti. Google ha voluto precisare, però, che rispetto a un'azienda tradizionale, i suoi server consumano mediamente il 50 per cento in meno. Ad esempio, Gmail è fino a 80 volte meno inquinante rispetto ai servizi di posta elettronica tradizionali. Nonostante a Mountain View abbiano iniziato a impegnarsi per ridurre i consumi energetici e a incrementare la fetta di elettricità prodotta da fonti rinnovabili, la carbon footprint della società californiana ha continuato a crescere a causa dell'aumento di iscritti e di servizi. Un utente medio che utilizza i vari prodotti messi a disposizione da Google produce 1,46 kg di anidride carbonica in un anno. Fare una ricerca sul motore di ricerca più diffuso al mondo ha un impatto pari a 0,2 grammi, mentre guardare un video di dieci minuti su YouTube produce 1 grammo di CO2. Vi sembra tanto? Non secondo gli addetti ai lavori che hanno calcolato che per eguagliare il consumo di energia derivante dalla produzione e dall'acquisto di un DVD bisognerebbe guardare video su YouTube per 72 ore. Senza fermarsi mai.