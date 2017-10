Google monitora l’ambiente… dal cielo

Presentata alla conferenza sul clima di Cancun, la nuova piattaforma del gigante di Mountain View metterà a disposizione della comunità scientifica internazionale 25 anni di dati e immagini satellitari e gli strumenti per analizzarli.



Google Earth Engine metterà quindi online informazioni attuali (e d'archivio) sui cambiamenti ambientali, oltre agli strumenti utili agli scienziati per incrociare, analizzare e interpretare gli stessi dati in chiave ambientale.

Secondo i programmatori, inoltre, sarà possibile mappare in maniera oggettiva l'avanzamento di deserti e deforestazione, di risorse idriche e di tanto altro. I punti di forza di Google Earth Engine consistono nella rapidità della piattaforma (che può contare su un'infrastruttura composta da migliaia di computer e su applicazioni in continuo sviluppo), a sua volta supportata da una comunità scientifica attenta a queste tematiche.

A dimostrazione delle potenzialità del mezzo, a Cancun è stata presentata la mappatura dettagliata e completa delle foreste e delle risorse idriche del Messico, mai ottenuta prima. La mappa, frutto dell'analisi di 53 mila riprese effettuate da Landsat tra il 1984 e il 2010, ha richiesto 15 mila ore macchina di calcolo, un compito che la rete di computer a disposizione ha portato a termine in meno di un giorno.



Secondo Google, l'obiettivo principale del progetto consiste nella «costruzione di un futuro più sostenibile»: per raggiungerlo si partirà dunque dall'applicazione del sistema Mrv (monitoraggio, revisione e verifica) agli sforzi internazionali contro la deforestazione, fenomeno che ogni anno costa al pianeta dal 12 al 18% delle emissioni totali di gas serra.

Nei prossimi due anni, Google dedicherà alla nuova piattaforma 10 milioni di ore macchina di calcolo per monitorare lo stato delle foreste dei Paesi in via di sviluppo: un nuovo strumento a disposizione dell'ambiente.