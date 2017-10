Come difendere l’ultimo gorilla sulla faccia della Terra

"E' mezzanotte meno cinque minuti per le grandi scimmie, che condividono più del 96% del nostro Dna con gli uomini" ha dichiarato il Direttore del programma ONU per l'Ambiente (UNEP), Klaus Toepfer. La pubblicazione, sotto l'egida ONU, dell'Atlante della popolazione di scimmie annuncia la loro fine. Sopravvivono tra i 10.000 e i 50.000 bonobo, gli scimpanzè pigmei. Tutti nelle foreste della Repubblica Democratica del Congo. Sopravvivono da 170.000 a 300.000 scimpanzè, nell'Africa equatoriale. Di una delle due specie di Orangutan, Pongo pygmaeus, se ne contano 45.000. Per la seconda, Pongo abelii, la situazione è drammatica, i sopravvissuti sarebbero 7.300. Di Gorilla di Montagna, ne restano 700, in Congo. Di Gorilla di Cross River, 250. La febbre emorragica Ebola, venuta chissà da dove, sta decimando tutti. La deforestazione avanza. Si costruiscono strade che frammentano il loro habitat, la loro casa. Le scimmie vivono in Stati poveri, molto poveri, e le popolazioni locali, per sopravvivere, le cacciano. Titola il "Corriere", "L'ultima generazione delle grandi scimmie". Io non voglio esserci, in questa generazione. Non voglio essere io. Cosa fare? Gli esperti dell'Unep, autori dell'atlante World Atlas of Great Apes and their Conservation, chiedono 30 milioni di dollari per salvarle dall'estinzione. Alcune associazioni intraprenderanno azioni di supporto. Oggi, ognuno può: - restare informato. - Non incoraggiare in alcun modo la deforestazione. Come? - Non acquistare legni tropicali: niente sedie a sdraio in teak, niente mogano, ramino, niente legnami esotici. - Incoraggiare il commercio equo e solidale. Diversi prodotti provengono dall'Africa verso le Botteghe, anche italiane, e contribuiscono al riscatto dalla povertà di quelle popolazioni.