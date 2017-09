Il gran canale del Nicaragua, un taglio profondo nell’America Centrale

Il Nicaragua è il terzo paese più povero dell’America Latina e sta disperatamente cercando di risolvere i propri problemi economici. In molti sperano che i lavori di costruzione del canale che collegherà l’oceano Atlantico al Pacifico, programmati per inizio 2016, faranno fronte alle necessità della nazione e incentiveranno l’impiego, il commercio e l’apporto di capitale. Se da una parte è improbabile che il gran canale permetterà alla nazione di raggiungere questi obiettivi, dall’altra non c’è alcun dubbio che l’infrastruttura lunga 278 chilometri, ossia più del triplo del canale di Panama, costringerà al trasferimento 100mila persone, tra cui molte comunità indigene.

Foto di copertina: il lago Nicaragua © E.N.K./Flickr