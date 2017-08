Il grande balzo della CO2 nel 2012

Le emissioni di CO2 nel 2012 sono aumentate di 2,67 parti per milione (ppm) rispetto al 2011. È il secondo dato più alto dal 1959 ad oggi che ha portato la concentrazione totale di CO2 in atmosfera a circa 395 ppm. Numeri che hanno spinto Pieter Tans, l'esperto che segue le misurazioni vicino al vulcano Mauna Loa (Hawaii, Stati Uniti) per la National Oceanic and Atmospheric Administration, a dichiarare che si tratta di una conferma del fatto che "l'influenza dell'uomo sul clima è ormai dominante" e che mantenere il riscaldamento globale entro i due gradi è ormai sempre meno probabile. Con 2,93 ppm, solo il 1998 ha conosciuto un aumento di gas serra in atmosfera superiore al 2012, mentre la media annuale tra il 2000 e il 2010 si è attestata sotto i 2 ppm. A causare questo forte incremento sarebbe la forte espansione economica registrata nei paesi (non più tanto) emergenti come Cina e India che stanno bruciando quantità sempre più grandi di carbone e altri combustibili fossili. Una notizia che in parte spegne l'entusiasmo per il risultato fatto registrare dall'Europa, ma soprattutto dagli Stati Uniti le cui emissioni nel 2012 sono tornate ai livelli del 1994 grazie a investimenti nell'efficienza energetica e nelle rinnovabili.