Green Drop Award: al cinema per la sostenibilità

Il cinema può essere un potente alleato per diffondere idee e consapevolezza: immagini, gesti, parole, fotografia incarnano scelte e raccontano una storia. Questa storia può parlare del nostro stile di vita, dell' ecologia e del rispetto dell'ambiente in cui viviamo ed inevitabilmente mette in gioco pensieri ed emozioni, trasformandosi spesso da esperienza estetica in esperienza pratica. Prendendo le mosse da questi concetti, a Venezia all'interno della celebre manifestazione dedicata alla settima arte è nato il premio Green Drop Award, che sarà assegnato al film che ''meglio abbia interpretato i valori dell'ecologia e dello sviluppo sostenibile, con particolare attenzione alla conservazione del Pianeta e dei suoi ecosistemi per le generazioni future, agli stili di vita e alla cooperazione fra i popoli''. Della selezione ufficiale del concorso, 18 film verranno giudicati da una giuria presieduta da Ermanno Olmi, regista insignito del Leone d'Oro alla Carriera a Venezia nel 2008. Proprio a poche ore dall'apertura ufficiale del tradizionale appuntamento in Laguna, il Premio Nobel per la Pace Mikhail Gorbaciov, fondatore di Green Cross International, commenta così la decisione di inserire fra i premi collaterali della kermesse cinematografica: "Il Green Drop Award è un simbolo del legame tra sviluppo umano e sostenibilità ambientale. Per questo agli organizzatori della manifestazione vanno i miei elogi per aver accolto la proposta di creare un premio cinematografico dedicato all'ambiente e alla cooperazione tra i popoli". Siete curiosi? Dovete aspettare venerdì 7 settembre alle 19.30, quando verrà rivelato il nome del film più amico dell'ambiente, che riceverà il premio di vetro soffiato da un maestro vetraio di Murano a forma di goccia, al cui interno è contenuto un campione di terra che ogni anno proverrà da Paesi diversi, quest'anno dal Brasile, dove si è da poco svolta la Conferenza delle Nazioni Unite sullo Sviluppo Sostenibile Rio+20. Goccia dopo goccia, film dopo film, verso un futuro più sostenibile.