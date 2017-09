Greencity Milano: “Puntare sulle periferie per migliorare vivibilità e integrazione”

In uno Urban Center gremito di giornalisti e cittadini curiosi ieri è si è svolta la conferenza stampa di Greencity Milano, la manifestazione che vuole connettere il mondo dell'associazionismo con le istituzioni, per realizzare una città sempre più a misura d'uomo, meno cementificata, in cui il verde diventi spazio di condivisione e integrazione. Ha introdotto l’evento Pierfrancesco Maran, assessore a Urbanistica, agricoltura e verde, insieme a Elena Grandi, assessore al Verde e arredo urbano, demanio, ambiente, Silvio Anderloni, di Boscoincittà, Barbara Meggetto, presidente di Legambiente Lombardia e Chiara Bisconti, consigliera di Parco Nord Milano. La manifestazione, che si svolgerà dal 22 al 24 settembre, e che è giunta al suo terzo anno, ha un programma molto ricco: gli eventi, le presentazioni, i laboratori, le visite guidate previsti in tutti i municipi cittadini sono 500, resi possibili proprio grazie all’impegno congiunto di associazioni e istituzioni milanesi.

I temi

Greencity Milano: un altro evento identitario per la città (e l’Italia)