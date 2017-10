Grosse, sporche e pericolose: il trend delle auto in Europa

Lo rivela Transport & Environment (T&E), il più noto gruppo ambientalista che promuove il trasporto sostenibile presso le istituzioni europee, dopo aver analizzato i dati ufficiali della Commissione Ue. I produttori europei di automobili (ACEA), che hanno in mano circa l'80% del mercato comunitario, hanno abbassato le emissioni di CO2 dello 0.2% rispetto al 2005. Quest'anno hanno toccato il minimo storico da quando, nel 1998, si sono impegnati a raggiungere l'obiettivo dei 140 g/km. Tuttavia i produttori europei sono ancora fermi a quota 160 grammi, ed è alquanto improbabile che raggiungano l'obiettivo entro il 2008. Un discorso analogo vale anche per i produttori giapponesi (JAMA) e coreani (KAMA), anche se hanno tempo fino al 2009 per rispettare gli impegni presi. L'Italia è tra i paesi più virtuosi, dietro al Portogallo e davanti alla Francia, con una media di 148 grammi. Ma è una magra consolazione nel contesto generale. Non stupisce, quindi, che la Commissione abbia deciso di cambiare approccio: nei prossimi mesi proporrà una bozza di legge per rendere vincolante l'obiettivo dei 120g/km entro il 2012. Finora i costruttori hanno ottenuto una concessione: ridurre le emissioni del motore a 130 grammi. I 10 grammi rimanenti, invece, saranno tagliati con l'uso di biocarburanti, la pressione dei pneumatici, etc. Automobili a dieta. Inoltre i produttori europei chiedono di tarare gli obiettivi di riduzione della CO2 in base al peso delle auto. Anche se, in questo caso, gli interessi dei costruttori francesi e italiani divergono da quelli dei tedeschi. Al contrario, la T&E crede che sia meglio fissare un unico criterio per le emissioni di CO2, valido per la media della flotta di tutte le auto vendute in un anno. "Concedere standard agevolati alle vetture più pesanti è come dire alle persone obese che dovrebbero mangiare di più", ha commentato Jon Dings, direttore di T&E. "Se togli l'incentivo principale a perdere peso, avrai auto più grosse, che uccideranno più persone, tracanneranno più gas e pomperanno fuori più emissioni". Gianluca Cazzaniga