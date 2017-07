La guerra in Siria nei disegni di una bambina di otto anni

I segni dei pennarelli sulle dita, il blocco notes stropicciato, le orecchie agli angoli dei fogli, i tratti intensi. Quelli di qualsiasi bambino che si sia divertito a disegnare. Ma Shaharzad, otto anni, migrante siriana sbarcata in Grecia, ha scavato in ricordi che non dovrebbero appartenerle.

Shaharzad nel campo profughi di Idomeni

La guerra in Siria, ma anche la speranza

Immagine di apertura: Matt Cardy/Getty Images