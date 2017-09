Guerra e ambiente

Non se ne parla quasi mai, ma ogni guerra oltre a essere una catastrofe umana ed economica è anche un disastro ecologico: animali, piante e boschi distrutti, corsi d'acqua e aria inquinati, terra avvelenata dagli inquinanti delle bombe. Disastri con un impatto violento e immediato come quello causato dalla bomba atomica in Giappone, a Hiroshima e Nagasaki, non sono più successi. Ma non è certo meglio ciò che è avvenuto in Indocina una trentina di anni fa: gli effetti delle bombe defoglianti come l'agent orange rovinano tutt'oggi, in terza generazione, la salute della popolazione. Già nell'antichità si usavano delle strategie per distruggere l'ambiente, come quando alla fine della terza guerra punica i Romani spargevano sale su Cartagine rasa al suolo, per rendere il terreno sterile. Questo antico tentativo di far perdurare la vittoria sul nemico creandogli un ambiente invivibile, oggi fa sorridere. Ma il meccanismo è tutt'ora lo stesso, la grande differenza sta nel fatto che i mezzi inquinanti di oggi sono ben più potenti di quanto lo era il sale. Quelli di oggi si diffondono nell'aria e nell'acqua senza fermarsi ai confini, hanno effetti sulla salute e sull'ambiente che non conosciamo bene e che durano a lungo termine. E come ancora ricordiamo dalla guerra sui Balcani, gli inquinanti di oggi non rovinano solo la salute dei militari, ma anche quella della popolazione civile e delle delegazioni umanitarie.