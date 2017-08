Hamburger connection

La campagna intitolata "Hamburger Connection: distruggiamo la foresta amazzonica" mette in luce uno specifico aspetto dello sfruttamento dei paesi poveri a vantaggio di quelli ricchi: l'abbattimento della foresta amazzonica per fare spazio a pascoli per allevare bovini, poi importati nei paesi ricchi. In Brasile sono 16 milioni le persone denutrite (dati Fao). Allo stesso tempo il Brasile esporta verso l'Europa 16 milioni di tonnellate di soia l'anno per mangimi animali. Ma il danno ancora maggiore che il Brasile subisce, in particolare la foresta amazzonica brasiliana, è la deforestazione causata dalle abitudini alimentari dei Paesi ricchi. L'allarme viene dal CIFOR (Centro per la Ricerca Forestale Internazionale), con un rapporto del 2003 dal titolo significativo "L'hamburger provoca la distruzione dell'Amazzonia", grazie al quale si scopre che la foresta amazzonica viene deforestata tanto per il legname, tanto per la creazione di sempre nuovi pascoli su cui allevare bovini destinati all'esportazione. Oltretutto, il terreno - inadatto al pascolo - dopo pochi anni si desertifica, rendendo necessari ulteriori abbattimenti. Le chiazze desertiche della foresta amazzonica sono in costante aumento, come in aumento è l'esportazione di carne bovina. "Per porre fine a questo sfruttamento non serve solo l'impegno dei Governi e delle Istituzioni internazionali - affermano i promotori dell'iniziativa - ma occorre l'impegno di ciascun singolo cittadino: un grande potere, quindi una grande responsabilità di cui essere consapevoli, nelle mani di tutti." Anzi, nelle bocche di tutti. Il messaggio della Global Week of Action, così come espresso dagli organizzatori, è equo-solidale: - No all'imposizione ai più poveri di accordi commerciali ingiusti, di liberalizzazioni e privatizzazioni indiscriminate; - Sì al diritto di ognuno al cibo, ad una vita degna, all'acqua, alla salute e all'educazione.