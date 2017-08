Hanno detto a San Rossore

Romano Prodi: "Nel mondo ci sono ogni anno 25 milioni di persone costrette a emigrare per problemi di natura ambientale. Fuggono dalla fame e dalla siccità. Per questo oggi è necessario rimettere tutto in gioco, ripensare completamente ai problemi dell'energia e delle risorse. Il mondo è uno solo, i problemi non possono restare confinati in un solo paese, in una sola area perché comunque, prima o poi, rimbalzeranno su noi tutti. La soluzione la possiamo trovare solo insieme". (dal sito del meeting di San Rossore) Al Gore, ex vice presidente degli Stati Uniti: Si serve di un'immagine buffa, quella della rana che salta via dalla pentola bollente, ma resta invece tranquillamente nella pentola di acqua fredda che via via viene scaldata, per descrivere il nostro comportamento: "Noi siamo come la rana, non percepiamo il pericolo se questo si manifesta gradualmente. Invece, dobbiamo aspettarci grandi sorprese nel cambiamento climatico del mondo, sono inevitabili tornadi e inondazioni, le compagnie di assicurazione si stanno già preoccupando...La comunità scientifica è consapevole del rischio che corriamo. Gli scienziati che si dicono scettici e contestano i dati, in realtà prendono soldi dall'industria mineraria e petrolifera, proprio come facevano i medici che prendevano soldi dalle multinazionali del tabacco per dire che il fumo non faceva male...La Terra è l'unica casa che abbiamo, dobbiamo mantenere la giusta prospettiva e avere ben chiaro qual è la posta in gioco". (dal sito del meeting di San Rossore) Robert Watson, direttore della Rete per lo sviluppo sostenibile della World Bank: "Per salvare il clima del nostro pianeta dall'intossicazione dei gas serra prodotti dall'uomo sarebbe necessario ridurre le emissioni almeno dieci volte di più di quanto stabilito dal Protocollo di Kyoto. Può sembrare tanto, ma secondo me è un obiettivo raggiungibile con gradualità. L'importante è cominciare subito. Se lo spirito di Kyoto fallisce e tutto continua business as usual, così come è sempre andato, la Terra non si salva...Penso che, purtroppo, molti degli scienziati scettici sono pagati dalle multinazionali del petrolio". (dal Corriere della Sera) Richard Lindzen, professore statunitense del Dipartimento della Terra,Scienze atmosferiche e planetarie del Mit: "Non mi aspetto che questo pubblico, che ha già sposato la sua causa, concordi con me, ma vorrei ricordare che il clima cambia in continuazione, e che in realtà non abbiamo idea del perché". (dal sito del meeting di San Rossore) Un appello dei ragazzi delle elementari e medie della scuola "Orazio Bucci" di Castelfiorentino, in provincia di Firenze: "Dobbiamo impegnarci noi in prima persona per cercare di rendere il pianeta più pulito ma devono essere soprattutto i nostri genitori a lasciarci in eredità un mondo vivibile". (dal sito del meeting di San Rossore) Giovanni Sartori, politologo: "Il problema non è stabilire chi ha più colpe, ma è quello di mettere in luce e combattere un danno crescente, galoppante che sta portando l'inquinamento a livelli insostenibili e con conseguenze catastrofiche. Due le variabili di cui tenere conto: la tecnologia, ma soprattutto qualcosa che rappresenta ancora un tabù: la sovrappopolazione. Quando sono nato sulla terra eravamo in 2 miliardi, oggi superiamo i sei miliardi. Una cosa folle. Nessun miglioramento tecnologico riuscirà a recuperare gli incalcolabili danni che questa situazione produce. Tutti i rimedi sono sacrosanti ma sono gocce in un mare...I paesi che ci hanno provato, come l'Iran o la Cina, ci sono riusciti". (dal sito del meeting di San Rossore) Vandana Shiva: "Sartori vuole eliminare la parte del mondo da cui bisogna invece imparare, le sue argomentazioni sulla sovrappopolazione come causa del disastro ambientale portano diritti al genocidio. Come quando la Banca Mondiale, all'inizio della diffusione dell'Aids, disse che sarebbe stata la nuova sindrome ad attuare il controllo demografico. Ma non sono i bambini del Terzo Mondo a danneggiare l'ambiente. La terra appartiene a tutte le popolazioni e a tutte le specie viventi. E ciascuna ha diritto alla sua quota. Non dimentichiamo che se tu usi di più di quanto ti spetta stai rubando qualcosa agli altri...Dell'inquinamento sono responsabili gli "schiavi energetici", che assommano a ben 14 miliardi, quello che sono considerati i più progrediti. Ma io voglio ribaltare il concetto di progresso: meno combustibili fossili usi, più progredito sei". (dal sito del meeting di San Rossore) Klaus Toepfer, direttore esecutivo dell'Unep, il programma dell'Onu sull'ambiente: "Un europeo, uno statunitense consuma quanto 50-60 indiani...Siamo noi che dobbiamo cominciare a cambiare, e la sovrappopolazione non può essere presa come alibi. "Dobbiamo inziare qui, noi, a cambiare i nostri comportamenti che possono aumentare l'emissione di CO2...Il costo della produzione di CO2 dovrebbe essere inserito nel prezzo del biglietto di chi viaggia. Io viaggio molto, quindi sarei il primo a spendere tanto...La sfida per i giovani è chiedersi quali sono le condizioni per cambiare i consumi, e trovare soluzioni sostenibili, modificando le tecnologie, e soprattutto ridurre il divario tra ricchi e poveri". Claudio Martini, presidente della Regione Toscana: "Da San Rossore usciamo con la convinzione di aver affrontato un argomento di grandissimo interesse, ma anche con importanti decisioni operative. La nostra proposta ha fatto già i primi passi avanti". Al progetto sul mercato per la riduzione dei gas serra, ha ricordato il presidente, hanno infatti già aderito Paesi Baschi, Catalogna, Fiandre, Vastra Gotaland (la regione svedese di Goteborg), Greater London. Il sostegno è stato assicurato anche dalla Commissione europea e da prestigiose istituzioni internazionali quali il Climate Group. (dal sito del meeting di San Rossore)