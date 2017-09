Hermann Scheer, l’avvocato del sole

Come presidente di Eurosolar e direttore generale del World Council for Renewable Energy si occupa dell'aspetto economico e dei risvolti politici determinati dalle scelte energetiche, come membro del Parlamento tedesco ha promosso delle campagne e leggi che hanno portato la Germania all'avanguardia come nazione produttrice di nuove energie rinnovabili. Quale tipo di energia rinnovabile si è diffusa di più nel mondo? L'energia idroelettrica dalle dighe si è diffusa dappertutto dove le condizioni geografiche lo permettono. Ma non è questa l'energia rinnovabile da sviluppare nel prossimo futuro. Le Nazioni Unite parlano espressamente di "nuove energie rinnovabili", vuol dire il solare termico e fotovoltaico, l'energia prodotta e ricavata dal vento (eolico), dal mare, dal movimento dei corsi d'acqua e dalle biomasse. Di tutti questi l'eolico ha avuto lo sviluppo maggiore negli ultimi anni, con un vantaggio sul fotovoltaico di circa 10 anni. Secondo una direttiva dell'Unione Europea fino all'anno 2010 il 12% dell'energia dovrebbe provenire da fonti rinnovabili. E' sufficiente come percentuale? A che punto sono i vari paesi? Non è abbastanza, ma probabilmente è più di quanto la maggior parte dei paesi riuscirà a raggiungere, a giudicare dalle iniziative politiche intraprese fin'ora. Al momento solo la Germania e la Spagna sono su una strada che può portare a certi risultati. La Spagna con il fotovoltaico e l'eolico, la Germania con fotovoltaico, biomassa e eolico. Di quest'ultimo è diventato leader mondiale nel ritmo in cui viene incrementato, dopo che la Danimarca si è fermata nel 2000. Com' è stato stimolato il settore per arrivare a questi risultati? Con l'introduzione di una nuova legge sull'Energia la situazione è diventata molto dinamica. Questa legge si basa su due fattori: ogni produttore di energia rinnovabile può vendere alla rete e a ogni produttore è garantito un prezzo tale che l'investimento, ovvero la produzione, rende. Al momento abbiamo un incremento di energia eolica annuale di circa 3000 megawatt oppure 1,5% del fabbisogno totale di energia elettrica. Lo Stato distribuisce delle sovvenzioni? Assolutamente no. La legge obbliga l'ente distributrice di energia elettrica di accettare la corrente dai produttori privati. I produttori privati possono aggiungere i costi di produzioni al prezzo che chiedono per l'energia. Questi costi vengono aggiunti al prezzo globale dell'energia e fanno aumentare la bolletta per ogni abbonato di un Euro al mese. Tenendo fuori la legge sull'Energia dal meccanismo delle sovvenzioni, abbiamo creata una dinamica indipendente dai governi che cambiano. I costi delle'energia rinnovabili sono più alti dei ricavi? Ancora la produzione costa qualcosa di più. Per questo il prezzo che viene pagato a chi produce energia rinnovabile è un po più alto del prezzo medio dell'energia. I clienti accettano il sovraprezzo di un Euro. Sulla base della nuova legge abbiamo già avuto nuovi impianti per 17'000 megawatt! Sono prevalentemente enti pubblici che producono? All'inizio erano privati, piccoli investitori, a volte gruppi, adesso si stanno aggiungendo anche scuole, amministrazioni ecc. E' un settore con 130'000 nuovi posti di lavoro, la maggior parte nati negli ultimi 5 anni. Oggi in Germania si trovano il 40% degli impianti eolici a livello mondiale. Esiste anche una tassa ecologica? Sì, ma preferirei chiamarla tassa per le emissioni. Le tasse pesano a tutti, e chiamandola tassa ecologica si fa pesare l'ecologia anzichè le emissioni, che sono la vera causa di questa tassa. Si può rendere una casa indipendente dalla rete elettrica? La mia casa a Bonn produce più elettricità di quella che consuma, con 40 metri quadri di cellule solari sul tetto. In Germania abbiamo 3000 case che usano esclusivamente energia dal sole, incluso per il riscaldamento. L'architettura solare comincia con il progetto, in quanto la casa stessa è concepita come un collettore. Il posizionamento della casa, molte finistre e collettori verso sud, poco verso il nord, una coibentazione fatta in un certo modo ecc. Il sole potrebbe rispondere in pieno alle esigenze energetiche dell'umanità? Certo. Il sole proietta sulla terra ogni giorno 15mila volte l'energia che noi produciamo con il nucleare e con le altre fonti non rinnovabili! L'affermazione che l'energia dal sole non basta è ridicola. E' un mito che viene tenuto in piedi perchè se i cittadini pensano che non ci sia un'alternativa vera all'energia nucleare e non rinnovabile, accettano il sistema di produzione attuale con tutte le conseguenze disastrose sotto gli occhi di tutti. Cosa significherebbe l'indipendenza dalle energie non rinnovabili per la società, l'economia, la politica? Innanzitutto che i paesi non sarebbero più esposti alle crisi energetiche, e le crisi future scoppieranno a causa della disponibilità o no di energia e dell'accesso alle fonti energetiche. La popolazione mondiale è in crescita, le risorse sono in diminuzione... Già ci siamo: la guerra in Iraq e la precedente guerra del Golfo sarebbero impensabili senza il petrolio. In verità sono guerre per l'energia. Cosa sta succedendo riguardo la politica energetica degli Usa? Gli Usa stanno andando avanti sulla strada sbagliata dagli anni '80. Dopo Carter, che aveva cercato l'indipendenza energetica, è stata scelta la strategia del rassicurarsi l'accesso alle fonti di energia con interventi militari. Una strategia con costi e tensioni in continua crescità. Un terzo delle spese militari Usa (150 miliardi di dollari) vengono impiegati attualmente per assicurarsi l'accesso al petrolio nel mondo. E' una spesa che non appare in nessun bilancio economico. Sarebbe meglio per tutti spendere questi mezzi per l'energia rinnovabile. Quale ruolo hanno oggi nel mondo il petrolio e l'energia in genere? Sono responsabili di sette grandi crisi dei nostri tempi, le chiamo le 7 crisi energetiche: 1. Il cambiamento del Clima 2. La Crisi della disponibilità con a seguito delle crisi economiche e politiche, vedi la guerra dell'Iraq. 3. Conflitto del Terzo Mondo che con un Pil inferiore ai paesi industrializzato dovrebbe comprare energia sul mercato mondiale, una situazione che impedisce loro lo sviluppo. 4. Crisi nucleare l'espandersi dei potenziali conflitti nucleari si sta sviluppando con la scusa di dell'energia nucleare, vedi Iran, Corea del Nord, e grazie allo smercio di materiale nucleare proveniente dalle vecchie centrali russe. 5. Crisi dell'acqua, dovuta soprattutto all'uso dell'acqua nell'attuale sistema energetico. 6. Crisi della salute l'Organizzazione Mondiale della Salute stessa indica che l'inquinamento è diventato una delle prime cause di malattie e morte. 7. Crisi dell'Agricoltura senza l'impiego di prodotti (pesticidi, fertilizzanti ecc.) legati all'uso di energia fossile l'agricoltura non avrebbe i problemi drammatici di inaridimento dei suoli. Le energie rinnovabile sono la chiave di tutti questi problemi. Non c'è emergenza ambientale che non abbia l'energia come causa scatenante. Intervista: Rita Imwinkelried