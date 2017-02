Natura. La danza del mondo al cinema

Il cinema cambia il mondo? Il 5 giugno scorso, quando, dopo la proiezione dell'emozionante film di Yann Arthus-Bertrand in Francia, gli ecologisti hanno ricevuto un'ondata di consensi alle elezioni europee. L'emozione sposta i voti, forma una coscienza, spinge ad amare di più il nostro habitat. Ecco allora una carrellata di film che hanno per protagonista la natura, spesso con musiche mistiche come le immagini. Oceans (2010). La nuova produzione Disney Nature, al cinema il 22 aprile 2010 per l'Earth Day, è diretta da Jacques Perrin e Jacques Cluzaud, lo staff del Popolo migratore. Tre anni di riprese sottomarine, la migliore tecnologia per catturare le immagini delle profondità oceaniche tra danze di balene, delfini, calamari, meduse. Tra le comparse, tartarughe marine e selvaggi dugonghi. Per ogni spettatore, invece che come l'anno prima piantare un albero, DisneyNature ha deciso di salvare un corallo, dando un contributo a The Nature Conservancy per la campagna di salvaguardia delle barriere coralline. Earth (2009). Firmato Disney Nature, realizzato dalla BBC e da Discovery Channel e diretto da Alastair Fothergill e Mark Linfield, in Italia è uscito il 22 aprile 2009, l'Earth Day. La voce narrante è di Paolo Bonolis. Le musiche di George Fenton e della Berliner Philharmoniker accompagnano le fatiche e i miracoli quotidiani che affrontano un'orsa polare, una elefantessa, una mamma balena e i loro cuccioli. Home. La nostra terra (2009). Co-prodotto da Luc Besson, è stato girato dal fotografo Yann Arthus-Bertrand e finanziato dall'amministratore delegato della holding del lusso PPR Francois-Henri Pinault (proprietaria di Gucci e Yves Saint Laurent). Il lancio è avvenuto il 5 giugno 2009, giornata mondiale dell'Ambiente Onu: è stato l'evento di Central Park a New York e degli Champs de Mars a Parigi, oltre a essere diffuso in tutto il mondo al cinema, alla tv e su Internet. In Italia è stato trasmesso da Rete 4 in Top Secret, condotto da Claudio Brachino, con in studio Tessa Gelisio. Le emissioni di CO2 causate dagli spostamenti in aereo, elicottero e altri mezzi inquinanti per girare il film sono state compensate secondo il sistema delle quote. I proventi del film sono devoluti alla fondazione GoodPlanet. Pare che l'intensità, la bellezza, le suggestioni di questo film abbiamo trainato la volata del movimento ecologista francese alle elezioni europee del 6-7 giugno 2009. Going North (2008). Come la vita si difenderà dal riscaldamento globale? Questo film italiano scritto e diretto da Eugenio Manghi e magistralmente raccontato dall'indimenticabile voce di Claudio Capone risponde guardando al cambiamento climatico con gli occhi della natura, in maniera scientifica, accompagnato da immagini mozzafiato. Dalle vette delle montagne alle profondità marine degli oceani. Un film girato tutto in high definition, in alta qualità digitale, vincitore nel 2006 del Golden Dragon al Festival Internazionale del Film Scientifico di Pechino ed acquisito dalla biblioteca di Alessandria d'Egitto. Riscritto 28 volte per aggiornare in itinere la sceneggiatura grazie alle scoperte scientifiche fatte negli ultimi anni, il film scivola placidamente tra riprese di rara bellezza e stralci di paesaggi quasi mistici. La marcia dei pinguini (2005). Film documentario di Luc Jacquet - in italia con la voce narrante di Fiorello - campione d'incassi. La colonna sonora originale è di Émilie Simon, poco più che ventenne virgulto della composizione sperimentale, dai toni fortemente vicini a Björk - a suo agio dunque tra i ghiacci dell'Antartico. Sospeso nel vuoto visivo e sonoro del Mare Antartico, il film segue le avventure annuali del pinguino imperatore - per riprodursi devono compiere un va' e vieni continuo tra il nord (dove sfocia l'oceano e il cibo abbonda) e il sud (dove la banchisa è deserta ma stabile). Maschi e femmine si uniscono nel canto, e formano delle coppie fisse che stringono un patto d'amore che è l'unica speranza di sopravvivenza per i piccoli a -40°. La voce di Fiorello ci accompagna lungo questo meraviglioso viaggio, e lo fa con garbo e senza lasciarsi andare a facili scimmiottature. Genesis (2004). I produttori di Microcosmos ci riprovano, scegliendo tra l'altro di mettere a fuoco un tema che prometteva bene: il sesso. Un'indagine filmata del momento più intenso e decisivo per ogni essere vivente. Il pubblico non li ha premiati, ma il risultato è un capolavoro ancora più emozionante. La colonna sonora, ancora una volta firmata da Bruno Coulais, contiene brani dai titoli significativi dell'umore trasmesso: le corde pizzicate dell'Amour Des Araignees, la splendida dolcezza di Hippocampes, Les crabes violonistes, il buffo rimbalzare delle Bulles de savon, il duetto degli Inseparables, il vivace La fanfare de la vie. Deep Blue (2003). La musica classica di George Fenton, eseguita dalla Berliner Philharmoniker, ci accompagna in questo film sulla superficie del mare come se ci volassimo sopra e ci tuffassimo dentro per vedere la vita che brulica, fluttua e pulsa incessante nell'acqua. A tratti la macchina da presa segue gli animali, ci rende partecipi della loro vita (talvolta anche del dramma della loro morte: ma... pesce grande mangia pesce piccolo); altre volte è un tutt'uno con le onde, con gli spruzzi del mare. Altre volte ancora, infine, ci guida attraverso suggestive ed incredibili panoramiche veloci sull'acqua, come un aereo che vola a bassa quota. Regia di Andy Byatt e Alastair Fothergill, scritto dal grande naturalista Sir David Attenborough con la voce narrante, nella versione americana, di Pierce Brosnan. Il popolo migratore (2002). La colonna sonora fu presentata in anteprima dal sito di LifeGate Radio: i suoni di Bruno Coulais si rincorrono col brano d'apertura, ancora in onda su LifeGate Radio, di Nick Cave (To Be by Your Side). Le emozioni contrastanti suscitate dal film, tenerezza e terrore, dolcezza e paura, si riverberano in tutti gli elaboratissimi brani di Coulais: voci dolci su suoni inquietanti. Tre brani sono di Robert Wyatt e c'è una gemma di Gabriel Yacoub (La Colombe Poignardée) per ripartire, con Bruno Coulais, Vers le Nord. Microcosmos (1996). Grande e inaspettato successo al botteghino per un così "piccolo" film. Tutto è affidato al vertiginoso cambio di prospettiva, alle immagini, ai rumori e alla musica di Bruno Coulais. È stato girato per tre belle stagioni nella zona dell'Auvergne dai due registi-entomologhi Marie Perennou e Claude Nuridsany con una cinepresa speciale telecomandata, fornita di un dispositivo speciale che permette una messa a fuoco mobile con una precisione al millimetro. Risultati straordinari: le riprese sull'infinitamente piccolo aprono le porte su un mondo surreale e fantastico. Anima Mundi (1990). Splendido documentario dall'impronta modernissima, prodotto in occasione della prima storica campagna in difesa della biodiversità promossa dal World Wildlife Fund. Una gemma anche di management: la produzione fu finanziata dal gioielliere Bulgari. La fusione tra le immagini della natura riprese da Godfrey Reggio con le musiche di Glass creare per lo schermo quel surplus energetico garante di meraviglia e coinvolgimento dello spettacolo. 'Anima mundi' è sicuramente un'opera onorevole per la causa ecologista, ma resta specialmente una lezione di cinema; un'opera che parla in primis di se stessa, svelando i complessi meccanismi del montaggio, del sincrono, degli stacchi, degli effetti ottici in un linguaggio efficace." Koyaanisqatsi (1983). Un'impresa epocale, un trittico che riassume in suoni e immagini i contrasti della civiltà moderna. Cieli e città, nuvole e smog, sole e luci al neon si rincorrono per ore, nelle mani del grande regista Godfrey Reggio. Koyaanisqatsi vuol dire "vita disordinata, equilibrio infranto" in lingua Hopi. L'omonimo brano di Philp Glass è plumbeo come il futuro che si temeva. La tagline diceva "Finora, non hai ancora visto davvero il mondo in cui vivi". La trilogia prosegue con Powaqqatsi (1988) e si conclude nel 2002 con l'ultimo Naqoyqatsi.