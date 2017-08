Houston, l’uragano sommerge una fabbrica chimica. “Potrebbe esplodere”

Un’industria chimica appartenente al gruppo francese Arkema, situata nella città di Crosby, in Texas, è stata evacuata nella giornata di martedì. I residenti della contea di Harris (la stessa nella quale è presente anche la metropoli Houston) che vivono in un raggio di 2,4 chilometri dal sito sono stati invitati ad abbandonare per precauzione le loro case, secondo quanto affermato dalle autorità locali.

“Rischio reale di esplosione” nella fabbrica nei pressi di Houston