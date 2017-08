Olio di palma e deforestazione, Hsbc avvia un’indagine

Per la prima volta in assoluto, una grande banca dà il via a un'indagine per assicurarsi di non aver contribuito alla deforestazione, finanziando i colossi dell'olio di palma. Questa decisione storica è stata presa da Hsbc, la più grande banca europea. E a finire sotto la lente di Rspo (la Tavola rotonda per l’olio di palma sostenibile) sarà Noble Plantation, che opera in Indonesia.

La campagna di Greenpeace

HSBC has requested a Roundtable on Sustainable Palm Oil investigation into one of its own clients, Noble Plantations https://t.co/yk6SEGXuLW pic.twitter.com/KN2RreQYfV — Geographical (@GeographicalMag) 21 luglio 2017

La presa di posizione di Hsbc

I legami pericolosi tra olio di palma e deforestazione

Foto in apertura © Ulet Ifansasti/Getty Images