Una bambina alza le mani in Siria, ma non sta chiedendo la parola

Hudea è una bambina siriana di quattro anni il cui volto è diventato noto grazie a uno scatto del fotografo turco Omar Sagirli che nelle ultime settimane ha fatto il giro del mondo. Nella fotografia si vede Hudea con le mani alzate davanti alla macchina, come in un gesto di resa. Uno dei pochi casi in cui l’apparenza non inganna. Secondo quanto raccontato da Sagirli intervistato dalla Bbc, infatti, Hudea aveva scambiato il teleobiettivo per un’arma da fuoco.

photojournalist took this photo 4 Syrian child, thought he has a weapon not a camera so she Gave up ! #Surrended pic.twitter.com/bm1hOWQWJY — Nadia AbuShaban (@NadiaAbuShaban) 24 Marzo 2015