I campi elettromagnetici

Esistono campi elettromagnetici naturali e artificiali. Determinati tipi di suolo, di roccia, di correnti d'acqua sotterranea, danno forma a campi elettromagnetici naturali. Anche la luce, per esempio, è un'onda elettromagnetica naturale. Invece dispositivi come le antenne per le radiotrasmissioni, creano campi elettromagnetici artificiali. Esse emettono onde elettromagnetiche che vengono poi captate da una seconda antenna (per la radio, la televisione, la telefonia cellulare, ecc.). Un campo elettrico è una regione di spazio dove si manifestano forze sulle cariche elettriche, dando origine, se le cariche sono libere di muoversi, a correnti elettriche. L'intensità del suo campo si misura in "volt/metro" (V/m). Un campo magnetico è una regione di spazio dove si manifestano forze sui di poli magnetici e sulle correnti elettriche; anche il campo magnetico è in grado di generare correnti nei materiali conduttori, poiché determina in essi un campo elettrico indotto. L'intensità del campo magnetico si misura in "tesla" (T). Essendo questa un'unità di misura molto grande, si utilizzano spesso i sottomultipli "millitesla" (mT) e "microtesla" (µT) e "nanotesla" (nT). Sono numerosi i parametri che permettono di descrivere le caratteristiche fisiche dei campi, in particolare l'ampiezza (che è una misura della intensità delle forze prodotte dai campi) e la frequenza (che indica quanto rapidamente l'ampiezza varia nel tempo), che si misura in "hertz" (Hz). La luce, per esempio, è un'onda di alta frequenza, i raggi X e i raggi gamma, ad esempio, sono onde di altissima frequenza, mentre le microonde sono di bassa frequenza e di frequenza ancora più bassa sono le onde radio. Quando un organismo biologico (per esempio un individuo) si trova in un campo elettrico o in un campo magnetico, ha inevitabilmente luogo una interazione tra le forze dei campi e le cariche e le correnti elettriche presenti nei tessuti dell'organismo che, in particolare alla basse frequenze, sono in linea di massima dei buoni conduttori. Come conseguenza dell'interazione, all'interno dell'organismo vengono indotte grandezze fisiche (campo elettrico, campo magnetico, densità di corrente) legate alla intensità ed alla frequenza dei campi, alle caratteristiche dell'organismo ed alle modalità di esposizione. Il risultato della interazione è sempre un effetto, inteso come "deviazione delle condizioni dei tessuti dalla precedente condizione di equilibrio". Quando i normali meccanismi di compensazione di cui ogni organismo dispone sono in grado di annullare la perturbazione, ripristinando la condizione di equilibrio, si parla di "effetto indifferente"; se questo non avviene, l'effetto diviene "manifesto" e può in linea di massima essere "benefico" se (almeno in qualche particolare condizione) procura un vantaggio all'organismo, oppure "avverso" se gli procura un danno; se questo permane anche dopo aver interrotto l'esposizione, parleremo di "danno permanente".