I consumatori e l’impatto ambientale della frutta

Nei negozi e supermercati troviamo ogni tipo di frutta e verdura durante tutto l'anno, ogni tipo di oggetti e vestiti realizzati nei posti più vari. Così a dicembre si vendono pomodori e zucchine provenienti dalle serre siciliane o spagnole oppure dalle idroculture olandesi, mele dall'Argentina, fragole dal Cile, in estate kiwi dalla Nuova Zelanda e così via. Nel comprare i vestiti o giocattoli la situazione si presenta ancora più complessa perché non legata alla stagionalità. Se compriamo a caso, quasi tutto risulta trasportato per delle distanze molto lunghe.

A cosa è dovuto l'impatto ambientale della frutta

Come contribuire alla qualità ambientale