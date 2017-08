I ghiacciai come memoria dell’aria

L'inquinamento urbano non è certo una prerogativa solo moderna. Anche l'atmosfera dell'antica Roma, infatti, era gravida di caligine e di densi e malsani vapori. Di smog parlava il filosofo Seneca e già, secoli fa, i romani abbandonavano la città per immergersi nell'aria salubre della campagna. Così ai dati dell'Ipcc si aggiungono, oggi, i risultati del progetto Epica, che da anni si occupa della perforazione profonda nel ghiaccio in Antartide presso la base italo-francese Concordia. Giunti alla profondità di 3.000 metri, i ricercatori sono riusciti ad ottenere una "carota" di ghiaccio la cui età è stimata intorno ai 700.000 anni, la più antica finora ottenuta, che contiene una registrazione dettagliata e continua della storia del clima e dell'atmosfera terrestre, dall'origine della sua formazione fino al presente. La perforazione nel ghiaccio sta proseguendo (mancano ancora circa 250 metri di ghiaccio al fondo roccioso), permettendo di prelevare campioni ancora più antichi, e potrebbe raggiungere ghiaccio con un'età di circa un milione di anni e coprire 9-10 cicli glaciale-interglaciale, rispetto ai 4 contenuti (420.000 anni) nella carota perforata presso la base russa di Vostok. Dallo studio dei campioni si otterranno ulteriori informazioni sul ruolo che i gas serra e le polveri atmosferiche hanno avuto nei cambiamenti climatici, accentuando gli effetti di altre forzanti del sistema climatico, quali la quantità e distribuzione dell'energia solare ricevuta, le modificazioni nella circolazione atmosferica e oceanica, le variazioni di riflettività della superficie terrestre, l'attività vulcanica, ecc. Queste informazioni sono cruciali per i modelli previsionali delle variazioni del clima, un sistema di grande complessità nel quale l'uomo si è inserito modificando le condizioni naturali. Al progetto Epica partecipano 10 nazioni europee: Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Italia, Norvegia, Olanda, Regno Unito, Svezia, Svizzera, con finanziamenti nazionali e della Comunità europea. Silvia Perdichizzi