The Economist. I polmoni del mondo

Il polmone del pianeta La stagione secca, che in Amazzonia va da luglio a settembre, quando i grileiros tagliano e bruciano la foresta pluviale, sta per giungere al termine. Ma quest'anno il fumo è stato meno denso. Anche le associazioni ambientaliste sono rimaste impressionate dal cambiamento notato sorvolando i cieli del "polmone brasiliano". Tra il 1996 e il 2005 venivano rasi al suolo quasi tre milioni di ettari di foresta amazzonica l'anno. Quest'anno, 750 mila. Se si fosse continuato al ritmo tenuto fino a cinque anni fa, un terzo della foresta sarebbe andato in fumo entro il 2050. Ma, a partire dal biennio 2008-09, i numeri sono decisamente calati fino a raggiungere il punto più basso da oltre vent'anni: "solo" 7 mila km2 di foresta tagliata. Cos'è cambiato... in Brasile? Anzitutto una politica di sviluppo sostenibile orientata ad espandere l'area di foresta designata a diventare parco nazionale o riserva delle popolazioni indigene. Tra il 2002 e il 2009 ben 709 mila km2 sono stati destinati a tale uso. Aumento dei controlli: l'INPE, l'Agenzia per il controllo dello spazio nazionale, ha reso bisettimanali i rapporti sullo stato della deforestazione, rendendo di fatto impossibile nascondere gli abusi. Le prospettive per il futuro. Per il 2020 il governo vorrebbe ridurre la deforestazione fino all'80 per cento portando a 3.250 km2 l'area di foresta pluviale persa ogni anno. Alcuni politici vorrebbero arrivare a uno stop totale finalizzato a invertire la tendenza. ... nel panorama internazionale? Prendendo spunto dall'esempio brasiliano, l'Economist continua il suo viaggio spostando l'attenzione anche sugli sforzi internazionali, in particolare sul programma delle Nazioni Unite REDD (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation), il cui scopo è quello di ridurre le emissioni di carbonio derivanti dalla deforestazione. In un periodo in cui i negoziati che dovrebbero portare all'adozione di un accordo che subentri al protocollo di Kyoto (in scadenza nel 2012) sono fermi, REDD è l'unico vero successo della UNFCCC 2009. Salvare le foreste, infatti, è il modo più economico per ridurre le emissioni e questo ha permesso che Paesi industrializzati e in via di sviluppo trovassero una linea comune sul programma. Il problema vero, però, è trovare nuovi spazi per le coltivazioni. La popolazione mondiale, infatti, crescerà del 50 per cento nei prossimi 40 anni. In teoria ci sarebbero già sufficienti terre incolte utili a incrementare la produzione agricola senza abbattere foreste secolari. Ma questo risultato non sarà facile da raggiungere se non si inizia a pensare in maniera realmente globale. Per fare un esempio concreto, non è più accettabile che la Cina pianti alberi sul proprio territorio mentre abbatte foreste in Congo per produrre olio di palma. La conclusione del dossier, dunque, è la seguente: "C'è bisogno di un cambiamento filosofico, per riconoscere il valore delle foreste. Questo accadrà, probabilmente, con l'aumento delle crisi climatiche". Sperando che non sia troppo tardi.