I risultati del COP9

La Russia, com'era prevedibile, non ha aderito al protocollo, ma ha portato avanti delle trattative per rinnovare i suoi impianti obsoleti e inquinanti con l'aiuto di tecnologie pulite. E' probabile che tra qualche mese farà il grande passo e firmerà. Solo in tal caso potrà vendere agli altri stati dei crediti di carbonio. Gli Usa rappresentano un grande problema per la comunità internazionale, in quanto non accettano l'idea stessa sulla quale si basa il protocollo di Kyoto, cioè che il cambiamento del clima sia da ricondurre alle crescenti emissioni di anidride carbonica. Secondo i portavoce della delegazione Usa il cambiamento è "ciclico" e non dipende dalle attività umane. Essi sono e intendono rimanere il maggior inquinatore del mondo, con un aumento delle emissioni del 17% rispetto al 1990. Puntano, secondo le parole del Wwf, "su tecnologie opinabili e comunque molto futuribili (sequestro di carbonio, idrogeno sporco derivato dal carbone ect.)", quindi eventuali miglioramenti si potranno vedere in un tempo imprecisato. Nessun tentativo di ridurre le emissioni, molti i tentativi di imporre alberi geneticamente modificati per le riforestazioni, ignorando la necessità di salvare le biodiversità e l'importanza di riforestare con le essenze del posto. Costruttive le proposte del Brasile che prevedono di bloccare il taglio degli alberi nelle foreste pluviali per guadagnare dei crediti di carbonio. Il progetto è presentato da un gruppo di scienziati brasiliani e significa una vera inversione di rotta in quanto l'assalto ai legni dell'Amazzonia è sempre stato tollerato, addiritura incoraggiato. Le foreste pluviali sono importanti serbatoi di biodiversità fondamentali per il clima mondiale e la produzione di ossigeno. I 120 paesi firmatari del protocollo di Kyoto hanno confermato di voler proseguire nei loro sforzi per migliorare la situazione, anche se il protocollo ufficialmente può diventare operativo solo dopo che uno dei tre grandi assenti (Russia, Usa, Australia) ha firmato. Oltre agli impegni di ridurre le emissioni è stato confermata ufficialmente l'importanza delle foreste per l'assorbimento dell'anidride di carbonio. Preoccupa che non sia stato specificato un divieto riguardo l'utilizzo di alberi geneticamente modificati e che non sia stato presa in considerazione tutta la problematica legata a un'eventuale riforestazione con piante non autoctone e infestanti. Questa porterebbe a nuovi squilibri negli ecosistemi locali. Rita Imwinkelried