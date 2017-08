Icei presenta “Sblocchiamoli”, contro i brevetti sulla natura

No ai brevetti su varietà di girasoli, meloni, cetrioli, riso e farina, che in numero crescente vengono registrati all'Ufficio Europeo dei Brevetti (Ueb) di Monaco. Si, invece, alla libertà di scambiare i semi per i piccoli coltivatori che così contribuiscono al mantenimento della biodiversità agricola. È il messaggio che la campagna "Sblocchiamoli - Cibo, salute e saperi senza brevetti" porterà il 22 settembre al Milano Park(ing) Day. Insieme a Icei, ong partner della campagna, Sblocchiamoli sarà presente alla manifestazione milanese distribuendo materiale divulgativo su un tema tanto importante per la vita quotidiana quanto poco trattato dai media e dalla politica, come la brevettazione degli organismi viventi. Secondo il rapporto "No patents on seeds" solo l'anno scorso l'Ueb ha concesso una dozzina di brevetti su varietà vegetali, mentre un'altra dozzina sono stati rilasciati per progetti inerenti la riproduzione degli animali da fattoria.

Vandana Shiva, foto tratta dal documentario "The India's Choice"