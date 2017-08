ICOS. Ecco la rete acchiappa CO2

Per i non addetti ai lavori è la "rete acchiappa CO2". In realtà si tratta del progetto ICOS (Integrated Carbon Observation System), finanziato dalla Commissione Europea, che per la prima volta realizzerà una rete di monitoraggio dei gas serra dell'Unione e fornirà un quadro preciso delle emissioni in tutta Europa.



Fino ad oggi ogni nazione ha fatto da sé: misurazioni spesso diverse tra loro, difficili da mettere in relazione perchè non sistematiche. Da oggi ICOS, grazie ad un centinaio di stazioni, misurerà ed integrerà tutti i dati provenienti dall'atmosfera, dal mare e dalla terra.



"Le stazioni di ICOS sono distribuite in più di 20 Paesi europei, tra cui, oltre all'Italia, anche Belgio, Cechia, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Israele, Italia, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Svezia e Svizzera", spiega il dottor Antonio Bombelli, del Dipartimento per l'Innovazione dei sistemi biologici, agroalimentari e forestali dell'Università del la Tuscia, che segue il progetto.



Evidenti le implicazioni di questo importante progetto: conoscere quasi in tempo reale le emissioni di gas serra e quante di queste emissioni siano assorbite dagli ecosistemi, aiuterà a formulare un bilancio europeo del carbonio.



Inoltre la rete di monitoraggio potrà valutare anche l'impatto di eventi climatici inaspettati come, ad esempio, la siccità, e stimare la reazione degli ecosistemi terrestri ai cambiamenti del clima.



Lo sottolinea anche il dottor Bombelli: "Non è facile creare un'infrastruttura all'avanguardia che attraversi gran parte dell'Europa, per misurare in modo stabile e continuativo nei prossimi 20 anni il ciclo del carbonio europeo. Questi dati - continua - non hanno solo un interesse scientifico, ma sono di grande attrazione anche per l'opinione pubblica, sempre più desiderosa di capire cosa sta accadendo intorno a noi".



L'Italia coordinerà le stazioni terrestri, ed avrà un ruolo chiave a livello internazionale nell'ambito del monitoraggio, con l'obiettivo di arrivare ad avere un sistema utilizzato a livello mondiale. Insomma il cervellone che elaborerà tutti i dati raccolti sarà gestito dall'Italia, tramite l'Università della Tuscia ed il CMCC (Centro Euro-Mediterraneo per i Cambiamenti Climatici).



A pochi giorni dalla conferenza sul Clima di Durban, ecco un ottimo strumento che pone l'Europa al centro dello studio sui cambiamenti climatici e che vuole dimostrare come un accordo globale dopo Kyoto, forse, sia possibile.