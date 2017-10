Il 22 marzo salva la goccia!

Preservare l'oro blu del pianeta è uno degli obiettivi fondamentali dei prossimi anni: l'acqua, bene essenziale per garantire la vita sulla Terra, non è infatti disponibile per tutti. Sono 2,8 miliardi le persone che vivono in aree a forte stress idrico, mentre ogni anno circa 700mila bambini, 2.000 al giorno, muoiono a causa di malattie legate alla mancanza di acqua potabile e di servizi igienici adeguati. Secondo le Nazioni Unite entro il 2035 la situazione è destinata a peggiorare: il nostro impiego di acqua aumenterà dell’85 per cento, in risposta all’incremento nella domanda mondiale di energia. Ed entro il 2050 oltre 2 miliardi di persone nel mondo non avranno la fornitura di acqua ed energia. Proprio il legame tra questi due elementi è il tema del World water day di quest'anno. Attraverso la campagna Salva la goccia, Green Cross Italia vuole coinvolgere più realtà possibili per diffondere la buona pratica del risparmio idrico, a partire dai rubinetti di casa propria. L'obiettivo è quello di contribuire nel nostro piccolo, goccia dopo goccia, a cambiare in meglio la situazione globale. Partecipare all'iniziativa è semplice: vi basta mettere in pratica un’azione per tutelare l'acqua (anche simbolica), scattare una foto o realizzare un video che la documenta e postarla entro il 22 marzo sui propri profili Facebook e Twitter, utilizzando l’hashtag #salvalagoccia, oppure sulla pagina Facebook dedicata all’evento. Un contatore online sul sito www.immaginiperlaterra.it calcolerà quanti comportamenti sostenibili si riusciranno a raggiungere e permetterà di conoscere in tempo reale il contributo che ciascuno avrà dato per la salvaguardia dell'acqua.