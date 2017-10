Il Brasile lascia (il carbone) e raddoppia (le emissioni)

Secondo una ricerca condotta dalla University of Vermont e pubblicata sulla rivista Nature Climate Change, il piano brasiliano per ridurre le proprie emissioni di anidride ha fallito miseramente e anzi, avrebbe peggiorato la situazione. E poiché l'industria siderurgica del Brasile è la più grande al mondo, mentre il comparto dell'acciaio di tutto il pianeta è responsabile del 7 per cento delle emissioni globali, una oscillazione nella produzione di CO2 delle industrie brasiliane può risultare davvero significativa.

