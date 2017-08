Il cioccolato fa vincere premi Nobel

Dolci, anzi dolcissime notizie per chi ama la cioccolata: sembra che vi sia una correlazione tra consumo dei deliziosi quadretti e sviluppo cognitivo. Non si tratta di uno slogan pubblicitario o di una leggenda metropolitana, ma di una ricerca scientifica che ha incrociato i dati sul consumo di cioccolata di 23 paesi con quelli dei premi Nobel vinti in ciascuno di essi. I risultati sono sorprendenti. Se si pensa al cioccolato viene in mente la Svizzera: ebbene, dallo studio si evince che questo Paese è il primo per consumo, con trenta chili per persona all'anno, ed è proprio quello che ha ottenuto più vittorie. In fondo alla classifica Giappone, Brasile, Portogallo, Polonia e Italia: meno di cinque chili a testa, meno Nobel. Sembra quantomeno probabile a livello statistico che la sua assunzione fornisca il necessario per la proliferazione dei premi.

Alcuni collegamenti incuriosiscono e stupiscono: quello stabilito a livello statistico tra il consumo di cioccolato e la vittoria di premi Nobel è uno di questi

In Svizzera si mangia più cioccolato e si vincono più Nobel

L'anomalia della Svezia: poco cioccolato, molti premi Nobel