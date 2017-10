Il futuro dell’acqua in cifre

Entro mezzo secolo circa sette miliardi di persone avranno acqua in quantità insufficiente o di qualità cattiva. Questo il punto di partenza per il "Rapporto mondiale sullo sviluppo idrico", uno studio elaborato da 22 agenzie dell'Onu, sotto la guida dell'Unesco: un dettagliato rapporto che fa da base all'imminente forum mondiale di Kyoto, dove, da parte degli organizzatori è stata dichiarata la volontà di tenere conto di tutti gli aspetti sociali, ambientali ed economici legati alla risorsa acqua. Per raggiungere dei risultati dovranno essere negoziati accordi con i delegati di tutto il mondo, comprese istituzioni internazionali legate alla Banca Mondiale e alle grandi multinazionali private dell'acqua. Gli argomenti dei forum di discussione internazionali vertono intorno al reale pericolo che l'acqua da "bene comune" dell'umanità diventi una merce, come già indica il termine "oro blu", usato di frequente dai mass media. Ecco qualche cifra contenuta nel rapporto presentato a Kyoto nel 2007: esiste un enorme divario nel consumo di acqua, che va dalla disponibilità di 10,52 metri cubi pro capite/anno in Kuwait al milione e mezzo degli abitanti dell'Alaska. Inquinamento chimico: per ogni litro di acqua utilizzato, ce ne sono almeno otto avvelenati. Ogni giorno vengono riversati nei fiumi circa due milioni di tonnellate di rifiuti industriali, prodotti chimici e residui agricoli. L'inquinamento mondiale attuale raggiunge i 12 mila chilometri cubi d'acqua. L'acqua con la miglior qualità si trova in Finlandia, la peggiore in Belgio, l'Italia si classifica al 31° posto. Secondo le stime dell'equipe che ha elaborato il rapporto, per ridurre del 50% entro il 2015 il numero delle persone che non hanno accesso all'acqua potabile, ci vogliono 12,6 miliardi di dollari.