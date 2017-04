Il libro che rende l’acqua potabile

I libri hanno un potere enorme, possono dare conforto, cambiare vite e perfino scatenare rivoluzioni, ma che rendessero anche l’acqua potabile non ce lo saremmo aspettato. Invece è proprio così, grazie ad un’invenzione della dottoressa Teri Dankovich, il Libro da bere (The Drinkable Book). È un libro speciale in grado di eliminare i batteri presenti nell'acqua e renderla potabile. Le pagine del piccolo volume, che contiene anche dettagliate istruzioni su come e perché purificare l’acqua, sono state trattate con nanoparticelle di argento o di rame, capaci di filtrare l’acqua eliminando i batteri.

The Drinkable Book - il libro da bere funziona