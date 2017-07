Il Massachusetts vieta alcune pratiche crudeli per gli animali da allevamento

Le gabbie di batteria nelle quali vengono rinchiuse le galline ovaiole offrono solitamente all’animale una superficie di circa quattro decimetri quadrati in cui “muoversi”, uno spazio grande poco meno di un foglio A4. Le gabbie da gestazione per suini sono vere e proprie prigioni nelle quali le scrofe vengono rinchiuse per 16 settimane e mezzo, ovvero la durata della loro gravidanza. Queste gabbie impediscono alle scrofe la maggior parte dei movimenti, provocando gravi ferite fisiche ed elevati livelli di stress. I vitelli, dopo essere stati separati dalla madre pochi giorni dopo la nascita, trascorrono invece tutta la loro breve vita (sei mesi, fino alla macellazione) in minuscoli box di cemento o metallo illuminati e areati artificialmente. Vengono inoltre alimentati in maniera inadeguata per ottenere una carne più bianca (sembra che i consumatori la preferiscano).

Il Massachusetts dice basta a queste torture

Il risultato del referendum

Un passo verso il futuro