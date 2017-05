Il rimboschimento in Africa può combattere la povertà

Gli alberi esistevano molto prima che sulla Terra vi fossero gli esseri umani e, se glielo consentiamo, continueranno a esistere per milioni di anni. Gli alberi sono assolutamente indispensabili per la nostra sopravvivenza, ci forniscono infatti preziosi servizi ecosistemici. Nonostante ciò in tutto il mondo l’espansione delle attività umane ha provocato l’abbattimento di miliardi di alberi. Molte aree dell'Africa sono state disboscate per espandere i terreni agricoli. Il land grabbing e la conseguente deforestazione comportano numerosi effetti negativi, l’erosione del suolo aumenta e ne diminuisce la fertilità.

Il rimboschimento può salvare l'Africa