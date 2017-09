Il rinoceronte vince alla lotteria 15 milioni di euro

232 milioni di rand sudafricani, oltre 15 milioni di euro, sono stati raccolti per combattere il bracconaggio in Sudafrica grazie a due lotterie lanciate in Svezia e nei Paesi Bassi. Si tratta della più ricca donazione privata mai fatta in tema di conservazione e lotta al bracconaggio in Sudafrica. Il risultato è stato presentato il 6 febbraio a Stellenbosch, presso la sede della Peace Parks Foundation. La donazione, arrivata dalla Dutch postcode lottery (217 milioni di rand) e dalla Swedish postcode lottery (15,2 milioni di rand), è stata accolta con entusiasmo dalla ministra dell’Ambiente Edna Molewa che ha detto che “si tratta della più grande donazione singola arrivata da un privato per combattere il bracconaggio di rinoceronti e i crimini contro gli animali selvatici”. Parte del denaro verrà speso per rendere il corno di rinoceronte meno prezioso e quindi meno interessante a livello economico, anche per la criminalità organizzata. L’altra servirà ad adottare nuove misure per monitorare i parchi e le riserve e tracciare gli spostamenti dei criminali. Ad esempio, attraverso l’acquisto di droni e l’addestramento dei ranger. Infine, saranno previste ricompense per le comunità locali e le istituzioni che decideranno di supportare le azioni di conservazione.