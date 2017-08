Il tempio buddista giapponese si illumina di LED

A Tokyo, capitale del Giappone, esiste un tempio buddista che non corrisponde esattamente all’immaginario classico, tradizionale che abbiamo di un tipico luogo di culto orientale. È il tempio di Koukokuji che al suo interno ospita il mausoleo di Ruriden. A partire dal 6 aprile, il mausoleo è stato dotato di una nuova illuminazione a LED. La costruzione ha richiesto due anni di lavori e ospita 2.046 statue in vetro rappresentanti la figura di Buddha. Al loro interno sono contenute le ceneri dei defunti. I parenti dispongono di una smart card, una tessera di ingresso dotata di chip. Passandola su un lettore, la statua che ospita il parente si illumina grazie a un impianto a LED. I colori possono essere viola, rosso, bianco, ma il blu è quello che si usa per una cerimonia religiosa.