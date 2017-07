Il “Bosco di Gioia”, gioirà davvero?

C'è un'area di 10.000 mq tra via Melchiorre Gioia, Algarotti, Galvani e Restelli a Milano. Ci sono 200 piante, tra cui alberi di almeno 50 anni. E' l'ultima area verde di tutto il quartiere. Il terreno è quello del'ex vivaio Fumagalli, lasciato in eredità nel 1964 da una nobildonna milanese all'Ospedale Maggiore di Milano. Lo aveva destinato a "lenire le sofferenze dell'umanità", a scopi umanitari, con divieto di affitto, vendita, costruzione. L'Ospedale Maggiore lo ha venduto nel 1983 a un'impresa di costruzioni. Stando agli attuali piani edilizi questo terreno sarà sommerso dai milioni di metri cubi di cemento della nuova sede della Regione Lombardia e altri edifici del Comune. Altro cemento, traffico e inquinamento in una zona già asfissiata da ingorghi giornalieri e altissime concentrazioni di smog? Forse no. A partire dal 7 aprile, il comitato di cittadini "Giardino in gioia" ha posto un presidio, 24 ore su 24 in via Galvani 34, per quest'ultimo boschetto del quartiere. Hanno fatto scioperi della fame, invitato scolaresche, giocolieri e artisti di strada, serate in locali, e, con una petizione, in due settimane hanno raccolto 10.000 firme. Si sono spesi per questo bosco Elio e le Storie Tese, Gianni Cinelli, Fabio Treves che ci ha scritto: "Sono contento per la bella cifra di firmatari... Alla faccia di chi vuole sempre darci dentro con il cemento...". Milena Gabanelli: "Nessuno deve costruire nel parco donato... Secondo gli avvocati, il vincolo posto dalla defunta filantropa è decaduto da anni e nessuno è più obbligato a rispettarlo. Forse questo è vero dal punto di vista giuridico, ma non da quello etico". Ora, le ultime notizie sembrano buone! E' stata presentata in Consiglio comunale a Milano (da consiglieri di maggioranza e d'opposizione insieme) una mozione che impegnerà, se approvata, "l'Assessore allo Sviluppo del Territorio a sottoporre a revisione l'accordo di programma con la Regione e ad attivare le procedure previste dal Piano Paesistico Regionale per l'indizione di una conferenza pubblica in merito alla soluzione progettuale attualmente prevista e per la Valutazione di Impatto Paesistico". Insomma, a fare marcia indietro. E sembra che gli stessi dirigenti del Settore Urbanistica abbiano fatto presente la possibilità di una rivisitazione del progetto relativo all'area denominata "Bosco di Gioia"! Quel boschetto avrà forse un motivo vero per gioire? Le ultime notizie: