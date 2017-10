Il ciclo di vita del pneumatico

Secondo dati che risalgono al 1998 in Europa e America si consumano ogni anno più di 10 milioni di tonnellate di pneumatici. L'Italia contribuisce con 330.000 tonnellate annuali. Si tratta di un prodotto che usiamo tutti. Per capire quanto poco sia eco-compatibile dobbiamo considerare anche il consumo di materie prime ed energie, le modalità di produzione, di distribuzione sul mercato e di smaltimento. Il pneumatico è un prodotto che ha già subito molte evoluzioni. Negli anni 60 e 70 i vecchi articoli a "camera d'aria" sono stati sostituiti da una nuova generazione di pneumatici "corazzati" con una rete di acciaio flessibile e robusta. Questo ha portato a un drastico aumento della sua resistenza meccanica col risultato che il chilometraggio percorribile è raddoppiato. Inoltre, grazie alle nuove tecnologie, il consumo energetico necessario per produrre i pneumatici si è ridotto di circa il 40% negli ultimi dieci anni. Unico neo è che questa evoluzione abbia portato ad un netto aumento del peso medio, poiché fra metallo e fasce rinforzate il prodotto è "ingrassato" di qualche chilo. Più pesante è l'auto, più carburante consuma e quindi più inquina. Conviene allora secondo i progettisti orientare gli sforzi verso lo studio di nuovi materiali per alleggerire le ruote. Resta il fatto che il ciclo vitale del pneumatico finisce comunque e si pone il problema di come smaltirlo senza pesare sull'ambiente. Quanto materiale si lascia sull'asfalto prima che il meccanico, o, peggio, un poliziotto stradale fa notare che la gomma è "liscia"? Secondo i calcoli degli esperti si perde meno dell'1% del peso totale per arrivare a questo punto. In altre parole, se la gomma pesa 10 kg si utilizzano meno di 100 grammi e si butta via il resto. Un altro dato importante: per trasformare il materiale del pneumatico in qualcosa di assimilabile nell'ambiente i batteri impiegano più o meno cento anni. Insomma ci ritroviamo, nel nostro piccolo paese, con le solite 330.000 tonnellate all'anno da smaltire oltre a tutte quelle accumulate in passato. Se le bruciamo in discarica "arricchiamo" l'aria con un cocktail di vapori sulfurei e composti organici clorurati. Se le seppelliamo saranno i nostri discendenti a ritrovarsi degli inquinanti altrettanto nocivi nel terreno. Soluzioni possibili? Occorre trovare un sistema per riutilizzarli in un modo diverso da quella che era la loro funzione originaria, oppure bruciarli senza inquinare l'atmosfera, recuperando una parte dell'energia termica che contengono (7500 Kcal). Pierpaolo Neggia Chimico