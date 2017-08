Il clima a San Rossore

Un momento di confronto e di analisi sulle problematiche globali legate al clima e ai suoi effetti sul mondo animale e vegetale. Proprio mentre stanno giungendo notizie di eccezionali piogge monsoniche dall'India nord-orientale che hanno causato centinaia di morti, almeno otto milioni di sfollati e distrutti i raccolti, l'indiano Rajendra K.Pachauri riferisce nel meeting sui cambiamenti climatici già accaduti. Seguono due punti di vista espressi da due scienziati americani di opinioni contrastanti sul perchè il clima cambia. Le ripercussioni che i cambiamenti climatici possono avere sulla pace nel mondo vengono discusse in una tavola rotonda da Al Gore, ex Vice Presidente Usa, dal Presidente della Regione Toscana Claudio Martini e da Romano Prodi. Segue tutto un ventaglio di argomenti correlati al clima, come cibo, energia, educazione ambientale, il rapporto tra uomo e natura. Sorprende, positivamente, come ormai esiste una rete di scienziati estesa in tutti i continenti, che operano sulla base di una visione olistica, tenendo presente che tutto dipende da tutto, che ogni argomento va affrontato considerandolo parte di una realtà più complessa. Amministratori politici, ricercatori, scrittori, dirigenti di organizzazioni ambientaliste e movimenti, tutti insieme a confrontarsi e cercare soluzioni per problemi che alla fine coinvolgono tutti, sia chi vive in paesi colpiti dai cambiamenti e si vede costretto a lottare contro siccità o alluvioni, sia chi vive in paesi meno colpiti ma si vede confrontato con grandi flussi di emigrazione. Rita Imwinkelried