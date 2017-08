Source: ukbutterflies.co.uk via Rudi on Pinterest

La cosa che ha colpito di fatto il responsabile scientifico è che le migrazioni di Vanessa atalanta (la nostra farfalla in questione) di solito iniziano a marzo, come quelle della vanessa del cardo (Cynthia cardui) e della vanessa multicolore (Nymphalis polychloros). Arrivarono in massa, dal Nord Africa. Mentre questo esemplare sembrava fosse partito con largo anticipo. In conclusione pare che la zona climatica nord-sahariana si stia allargando verso nord, anticipando di fatto l'arrivo della primavera e portando i sensibilissimi lepidotteri ad anticipare il loro lunghissimo viaggio. "Oggi l'incontro con una farfalla mi ha rallegrato la giornata, ma non so se tutto questo ha un significato positivo. E' stato bello incontrare una atalanta i primi di febbraio. Ma potrebbe segnalarci che il clima è cambiato, con il conseguente allargamento dell'area sahariana".