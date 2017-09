Il dilemma della Sfinge

Non riusciamo a trovare il nostro posto. Siamo in bilico tra l'esaltazione della nostra intelligenza sfolgorante che s'irradia in tutto il cosmo e la considerazione dei disastri ambientali e umani sul nostro pianeta, la nostra casa. E non è tutto. L'uomo tratta in modo crudele milioni di animali, allevati industrialmente, tenendoli in lager e vivisezionandoli, ma è anche capace di viziare d'amore e affetto quelli che gli vivono accanto. L'autore, il più noto studioso di cetacei e ambasciatore della scienza italiana all'IWC, conduce un'analisi a tutto campo sul rapporto tra noi e gli altri animali, dal punto di vista assolutamente inusuale del rapporto tra prede e predatori, con lo sguardo dell'ecologo. Ecologo innamorato della materia che tratta, però: "Non ci è chiaro da dove abbia origine l'autorità che consente di prendere decisioni sul risparmiare o stroncare la vita di un animale". Nel contempo, pur riconoscendo la naturale attitudine predatoria dell'essere umano, si deve riconoscere che quest'impulso ha sul mondo uno spaventoso impatto. E che le nostre "prede", in particolare gli animali, hanno una vita ognuna con un valore intrinseco, e lo scienziato che la descrive, che descrive i canti delle balene, i rituali dei cacatua e la vivacità dei delfini, non può non trasmettere amore e ammirazione, sensazioni da cui discende il rispetto. "Questa considerazione - scrive Notarbartolo di Sciara - ci spalanca le porte per l'esame della seconda natura della sfinge, quella umana... Oggi sono in molti a sostenere che il nostro antico diritto di predare e competere vada esercitato con grande equilibrio e con la massima possibile parsimonia". Per due buoni motivi. Il primo, modificare il nostro habitat, l'ambiente, a nostro uso e consuomo, si sta rivelando dannoso anche per noi. Il secondo, è in atto un cambiamento dell'essere umano verso il suo prossimo. Anzi, è la stessa categoria di "prossimo" a essere in discussione: si sta ampliando, a includere anche gli altri esseri viventi. Dalla teoria alla pratica, il libro si conclude con una sorta di manuale "per diminuire la sofferenza". Del nostro prossimo.