Il feng shui, la disciplina “sottile”

Le richieste per consulenze feng shui sono aumentate negli ultimi anni? Non sono in grado di dirlo, perché fino a pochi anni fa inserivo nei miei progetti elementi della filosofia feng shui senza dichiararlo ai clienti! Sarebbe servito a poco, perché questa disciplina cinese ha raggiunto soltanto ultimamente una certa popolarità. Ho iniziato come bioarchitetto e via via ho applicato le conoscenze feng shui acquisite nel corso degli anni. Ho notato comunque che adesso, che ne parlo con i clienti, incontra sempre più curiosità e interesse. Inoltre mi sono accorto ormai da tempo che è importante raccontare di questi accorgimenti perché ogni volta che lo faccio è come se questi si rivitalizzassero. Per arredare un appartamento e giungere all'armonia, all'equilibrio proprio del feng shui, può essere sufficiente comperare qualche buon libro e seguirne i consigli? Questo probabilmente è il più grosso equivoco per quanto riguarda il feng shui. La situazione è abbastanza complessa! In Occidente abbiamo informazioni contraddittorie perché la persona che ci parla di feng shui è occidentale oppure cinese ma vive in Occidente. Sai perché? perché i maestri di feng shui sono stati eliminati fisicamente dal governo cinese a partire dalla rivoluzione culturale. E quelli sopravvissuti ovviamente si nascondono e di certo non vanno a sbandierare ai quattro venti chi sono in realtà, perché ancora oggi temono per la loro vita. Quindi, chi parla di feng shui, generalmente lo fa adattando la filosofia cinese alla cultura occidentale. Cosa significa questo? Significa semplicemente che il feng shui viene considerato solo nel suo aspetto fisico, a prescindere dal suo "aspetto sottile", espresso in elementi filosofici, religiosi e psicologici.

di Tomaso Scotti