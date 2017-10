Il forum alternativo mondiale dell’acqua

Purtroppo il vertice giapponese non è riuscito a fare passi avanti per centrare gli obiettivi di Johannesburg: la scadenza fissata al 2015 per ridurre della metà il numero degli individui oggi privi di acqua potabile si avvicina pericolosamente. Certo è importante che il diritto all'acqua venga sancito come un diritto umano fondamentale, ma non basta. Perché la politica degli intenti non è sufficiente a garantire questo bene prezioso a tutti gli abitanti del pianeta. Si è coscienti che con il passare degli anni le cose tenderanno a peggiorare se al più presto non si passerà a una politica basata sugli interventi e sugli investimenti per far fronte agli impegni. Quello che viene sancito in occasione del controvertice è una presa di coscienza forte sul "bene acqua", sulla volontà precisa di dare a ogni abitante della terra la possibilità di goderne e di strutturare una politica mondiale per lo sfruttamento ugualitario di questa risorsa. Ma ciò che emerge ancora più forte di questi temi è l'utilizzo attuale di questo bene: non basta che i Paesi industrializzati stanzino ingenti finanziamenti per migliorare le condizioni di vita di miliardi di persone, se loro stessi ne fanno un uso smodato e scriteriato.

Il Manifesto dell'Acqua I punti principali della dichiarazione conclusiva del Forum di Firenze.

Esiste un nesso tra accesso alla risorsa acqua e pace tra i popoli? No alla mercificazione dell'acqua L'acqua è un bene non negoziabile che va protetto dagli sprechi. a cura di Paolo Scopacasa