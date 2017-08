Il “fossile del giorno” agli Stati Uniti

Le motivazioni sono:



Per sostenere ufficialmente che gli attuali problemi climatici (riscaldamento dell'atmosfera terrestre e incremento delle temperature) siano da ricondurre esclusivamente a fenomeni di "cambiamenti ciclici" e non all'inquinamento.



Di combattere ogni decisione da parte dell'Unione Europea che impedisse a procedere con riforestazioni (effettuate per combattere l'effetto serra) con alberi Ogm.